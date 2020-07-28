https://ria.ru/20200728/1575034205.html
В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
Неизвестный похитил вещи и деньги из квартиры на Крылатских холмах в Москве на миллион рублей с лишним, сообщила пресс-служба ГУМВД по Москве. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:10
2020-07-28T12:10
гумвд
роскосмос
москва
происшествия
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4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, роскосмос, москва, происшествия