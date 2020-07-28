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В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
Неизвестный похитил вещи и деньги из квартиры на Крылатских холмах в Москве на миллион рублей с лишним, сообщила пресс-служба ГУМВД по Москве. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:10
гумвд
роскосмос
москва
происшествия
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РИА Новости
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гумвд, роскосмос, москва, происшествия

В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"

12:10 28.07.2020
2390
© Fotolia / SergeyВзлом дверного замка
Взлом дверного замка
© Fotolia / Sergey
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестный похитил вещи и деньги из квартиры на Крылатских холмах в Москве на миллион рублей с лишним, сообщила пресс-служба ГУМВД по Москве.
Неизвестный, повредив балконную дверь, залез в квартиру на третьем этаже и похитил ювелирные изделия, три пары наручных часов и деньги.
"Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ ("кража")", - сообщили в полиции.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в квартире живет начальница инженерного отдела госкорпорации "Роскосмос".
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