В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере

БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Более 40 заболевших Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле , его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Ранее вспышка коронавируса произошла в двух корпусах онкодиспансера, их закрывали на санитарную обработку. Тогда, по данным регионального управления Роспотребнадзора , COVID-19 подтвердился у 17 медработников и 35 пациентов.

"Со вчерашнего дня приостановлена плановая госпитализация пациентов в отделения лечебной базы краевого онкологического диспансера на улице Никитина, 77. Накануне в клинике был выявлен 41 человек, зараженный COVID-19. Среди них примерно половина – медицинские работники и персонал диспансера", - сообщает оперштаб.

Отмечается, что в медучреждении введен карантин, он продлится не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.

"Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции", - цитирует оперштаб слова заместителя главного врача онкодиспансера по хирургической помощи Алексея Марьина.

Отмечается, что инфицированные COVID-19 направлены на спецлечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке.

"Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте или другие клиники Барнаула, имеющие лицензию на оказание профильной онкологической помощи. В тех случаях, где это обосновано, будет скорректирован план лечения", - добавил Марьин.