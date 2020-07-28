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В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:07
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), барнаул, общество

В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере

12:07 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
Ранее вспышка коронавируса произошла в двух корпусах онкодиспансера, их закрывали на санитарную обработку. Тогда, по данным регионального управления Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердился у 17 медработников и 35 пациентов.
"Со вчерашнего дня приостановлена плановая госпитализация пациентов в отделения лечебной базы краевого онкологического диспансера на улице Никитина, 77. Накануне в клинике был выявлен 41 человек, зараженный COVID-19. Среди них примерно половина – медицинские работники и персонал диспансера", - сообщает оперштаб.
Отмечается, что в медучреждении введен карантин, он продлится не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.
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"Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции", - цитирует оперштаб слова заместителя главного врача онкодиспансера по хирургической помощи Алексея Марьина.
Отмечается, что инфицированные COVID-19 направлены на спецлечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке.
"Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте или другие клиники Барнаула, имеющие лицензию на оказание профильной онкологической помощи. В тех случаях, где это обосновано, будет скорректирован план лечения", - добавил Марьин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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