Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575033872.html
Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:41
россия
пенсионный фонд рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://realty.ria.ru/20191119/1561115081.html
https://ria.ru/20200313/1568559415.html
Давным-давно надо было это сделать. Раньше-то почему не озаботились таким действом, если оно уже есть как норма Гражданского права?
100
Вы бредятину “сивой кобылы” не несите!
35
49
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_abfa22227e6cf0abe608b713d03767e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, экономика

Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

12:06 28.07.2020 (обновлено: 14:41 28.07.2020)
127116
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.
"По сути — это техническая правка", — сказали в министерстве.
Как рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе конференции газеты "Ведомости", ежегодно конфискуется 20 миллиардов рублей коррупционных денег.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
19 ноября 2019, 12:39
Чиновники-коррупционеры лишились в 2019 году имущества на 12 млрд рублей
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца года.
Ранее Минфин предложил изымать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке говорилось, что сейчас конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.
После принятия поправок изымать деньги можно будет в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
13 марта, 15:42
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
1765042351
Обсудить 49
РоссияПенсионный фонд РФЭкономика
Популярные комментарии
Давным-давно надо было это сделать. Раньше-то почему не озаботились таким действом, если оно уже есть как норма Гражданского права?
28 июля, 12:31
Katrin Shee
403730020
Вы бредятину “сивой кобылы” не несите!
28 июля, 13:05
Aleksandr63s
19200014
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
В Петербурге столкнулись три электровоза
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Вывеска на офисе компании МТС
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск
Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский
В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния