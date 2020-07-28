https://ria.ru/20200728/1575033872.html
Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:06
2020-07-28T14:41
россия
пенсионный фонд рф
экономика
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Katrin Shee
Давным-давно надо было это сделать. Раньше-то почему не озаботились таким действом, если оно уже есть как норма Гражданского права?
100
Aleksandr63s
Вы бредятину “сивой кобылы” не несите!
35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсионный фонд рф, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.
"По сути — это техническая правка", — сказали в министерстве.
Как рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе конференции газеты "Ведомости", ежегодно конфискуется 20 миллиардов рублей коррупционных денег.
Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца года.
Ранее Минфин предложил изымать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке говорилось, что сейчас конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.
После принятия поправок изымать деньги можно будет в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.