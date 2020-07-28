Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.

В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.

"По сути — это техническая правка", — сказали в министерстве.

Как рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе конференции газеты "Ведомости", ежегодно конфискуется 20 миллиардов рублей коррупционных денег.

Проект уже внесли в правительство, новые нормы могут вступить в силу до конца года.

Ранее Минфин предложил изымать незаконно выведенную из России валюту. В пояснительной записке говорилось, что сейчас конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.