В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Нота протеста от украинского МИД относительно проведения военно-морского парада в Нота протеста от украинского МИД относительно проведения военно-морского парада в Севастополе напоминает ритуальные танцы, заявил РИА Новости секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев

В Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Парад принимал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников . Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

В свою очередь, министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству РФ из-за военно-морского парада, так как он, по мнению дипведомства, был проведен без согласования с украинской стороной и является нарушением международного права.

"Украина по любому поводу выступает с нотами протеста. Это дело стало уже ритуальными танцами. Можно заранее спрогнозировать, что любое мероприятие подобного рода вызовет появление очередной ноты. Запишем строчкой в анналы истории и забудем. Воспринимаем как данность и отдаем себе отчет в том, что политика Киева абсолютно не изменилась, иллюзий питать не нужно", - сказал Горбачев.

По его словам, Севастополь всегда будет городом славы русских моряков, как бы этому ни противились киевские власти.

"Севастополь рожден флотом, для флота и будет существовать для российского Черноморского флота", - подчеркнул Горбачев.