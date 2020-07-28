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В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ
Нота протеста от украинского МИД относительно проведения военно-морского парада в Севастополе напоминает ритуальные танцы, заявил РИА Новости секретарь... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:05
сергей горбачев
республика крым
севастополь
украина
вмф рф
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республика крым
севастополь
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей горбачев, республика крым, севастополь, украина, вмф рф

В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ

12:05 28.07.2020
3302
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень ВМФ в Севастополе
День ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День ВМФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Нота протеста от украинского МИД относительно проведения военно-морского парада в Севастополе напоминает ритуальные танцы, заявил РИА Новости секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.
В Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Парад принимал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.
В свою очередь, министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству РФ из-за военно-морского парада, так как он, по мнению дипведомства, был проведен без согласования с украинской стороной и является нарушением международного права.
"Украина по любому поводу выступает с нотами протеста. Это дело стало уже ритуальными танцами. Можно заранее спрогнозировать, что любое мероприятие подобного рода вызовет появление очередной ноты. Запишем строчкой в анналы истории и забудем. Воспринимаем как данность и отдаем себе отчет в том, что политика Киева абсолютно не изменилась, иллюзий питать не нужно", - сказал Горбачев.
Российские флаги на митинге в Севастополе
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По его словам, Севастополь всегда будет городом славы русских моряков, как бы этому ни противились киевские власти.
"Севастополь рожден флотом, для флота и будет существовать для российского Черноморского флота", - подчеркнул Горбачев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Во время военно-морского парада в Севастополе
Вчера, 10:23Сказано в эфире
"Надо это помнить". Политолог о ноте протеста Украины в связи с парадомМИД Украины передал ноту протеста из-за парада в Севастополе. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал действия украинской стороны.
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Сергей ГорбачевРеспублика КрымСевастопольУкраинаВМФ РФ
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