Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы

Ранее в местных СМИ были опубликованы размещенные в группе "Злой кировчанин" в социальной сети "ВКонтакте" фотографии сушивших вещи у Вечного огня в кировском парке Победы двух девушек, лица которых были скрыты. Позже вызвавший возмущение пользователей пост удалили. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).

"В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили личности причастных к этому событию лиц. С участием законных представителей были допрошены две девочки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (9 и 10 лет). Они пояснили, что, играя вечером 24 июля у фонтана, вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня. После сделанных старшими ребятами замечаний о недопустимости подобного поведения девочки ушли", - говорится в сообщении.