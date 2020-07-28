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Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы
Сотрудники полиции установили личность жительниц Кирова, сушивших одежду у Вечного огня, ими оказались две девочки 9 и 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:04
кировская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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кировская область, происшествия

Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы

12:04 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вечный огонь. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность жительниц Кирова, сушивших одежду у Вечного огня, ими оказались две девочки 9 и 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
Ранее в местных СМИ были опубликованы размещенные в группе "Злой кировчанин" в социальной сети "ВКонтакте" фотографии сушивших вещи у Вечного огня в кировском парке Победы двух девушек, лица которых были скрыты. Позже вызвавший возмущение пользователей пост удалили. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).
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"В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили личности причастных к этому событию лиц. С участием законных представителей были допрошены две девочки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (9 и 10 лет). Они пояснили, что, играя вечером 24 июля у фонтана, вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня. После сделанных старшими ребятами замечаний о недопустимости подобного поведения девочки ушли", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после установления всех обстоятельств произошедшего дознаватель полиции "примет процессуальное решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ".
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