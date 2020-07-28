Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575033314.html
В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра Outlet Village во Внуково, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:02
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_0:511:2731:2047_1400x0_80_0_0_e7aecb869b43866670653dea899869f5.jpg
https://ria.ru/20200727/1574985371.html
https://ria.ru/20200726/1574945712.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_0:511:2731:2047_1400x0_80_0_0_e7aecb869b43866670653dea899869f5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2a51e3ebf76bab1ed611f6d277180f14.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_210:0:2257:2047_1400x0_80_0_0_14f9b3ef6b01850c1ca9e7812f468117.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании

12:02 28.07.2020
703
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра Outlet Village во Внуково, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту торгового центра Outlet Village по адресу: деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
Рабочие в терминале D аэропорта Шереметьево
27 июля, 14:31
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево"
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений торгового центра.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
26 июля, 17:00
В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"
010000
Обсудить 0
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Вечный огонь
Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы
Возрастное облысение
Ученые обнаружили молекулы, отвечающие за восстановление волос
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о росте числа страдающих сахарным диабетом детей
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Сотрудник полиции
Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Эксперты рассказали, сколько стоит тур на море в первую неделю августа
Взлом дверного замка
В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
День ВМФ в Севастополе
В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля
Мэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
В США мэры просят запретить отправку силовиков в города без согласования
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая подготовила проект о социализации детей-сирот
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию
Мужчина выбирает товары в магазине Пятерочка
"Пятерочка" задумалась об открытии магазина без кассиров
Организация питания в школах
ОНФ подготовит доклад об организации детского питания в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния