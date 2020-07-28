https://ria.ru/20200728/1575033314.html
В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра Outlet Village во Внуково, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:02
2020-07-28T12:02
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Неизвестный сообщил о "минировании" торгового центра Outlet Village
во Внуково, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту торгового центра Outlet Village по адресу: деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений торгового центра.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.