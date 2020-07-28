В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений торгового центра.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.