Яровая оценила ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних

"Полагаю, не менее важной темой является тема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, потому что потенциал комиссии по делам несовершеннолетних в том варианте, как он сегодня закреплен в законе, уже себя, можно сказать, исчерпал. Нужны более современные, актуальные формы и методы работы и помощь детям, которые оказываются в роли правонарушителей. Поэтому это тоже такая большая комплексная работа, которая будет завершена к осенней сессии", - сказала Яровая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".