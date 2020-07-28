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Яровая оценила ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что готовит комплексный проект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который, в том числе, затронет РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:01
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая оценила ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних

12:01 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что готовит комплексный проект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который, в том числе, затронет полномочия и работу комиссий по делам несовершеннолетних.
"Полагаю, не менее важной темой является тема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, потому что потенциал комиссии по делам несовершеннолетних в том варианте, как он сегодня закреплен в законе, уже себя, можно сказать, исчерпал. Нужны более современные, актуальные формы и методы работы и помощь детям, которые оказываются в роли правонарушителей. Поэтому это тоже такая большая комплексная работа, которая будет завершена к осенней сессии", - сказала Яровая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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