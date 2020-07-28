https://ria.ru/20200728/1575033224.html
Яровая оценила ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что готовит комплексный проект о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который, в том числе, затронет РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:01
2020-07-28T12:01
распространение нового коронавируса
госдума рф
ирина яровая
общество
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https://ria.ru/20200419/1570261754.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ирина яровая, общество