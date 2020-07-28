Кузнецова рассказала о росте числа страдающих сахарным диабетом детей

Ранее Кузнецова отметила необходимость системного подхода к организации в школах специализированного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и сахарным диабетом.

По словам омбудсмена, в 2019 году эта категория школьников вообще не была обеспечена горячим питанием в 11 регионах России - Калининградской, Костромской, Липецкой, Астраханской областях и других.