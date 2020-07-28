Кузнецова рассказала о росте числа страдающих сахарным диабетом детей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество детей, страдающих сахарным диабетом, увеличивается с каждым годом, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Ранее Кузнецова отметила необходимость системного подхода к организации в школах специализированного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и сахарным диабетом.
"По данным Минздрава Российской Федерации, предоставленным по нашему запросу, число детей, страдающих сахарным диабетом, с каждым годом растет", - сказала Кузнецова в ходе всероссийского онлайн-форума "Про питание".
По словам омбудсмена, в 2019 году эта категория школьников вообще не была обеспечена горячим питанием в 11 регионах России - Калининградской, Костромской, Липецкой, Астраханской областях и других.
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