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Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:56
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, общество

Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию

11:56 28.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
УФА, 28 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Министр ушел на самоизоляцию на 14 дней, или карантин до трех отрицательных результатов на коронавирус. Симптомов заболевания у него нет. Он так же продолжит работать, участвовать в совещаниях по видеосвязи", - пояснили агентству в башкирском минздраве.
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24 июля, 21:30Распространение нового коронавируса
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По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 28 июля в Башкирии зарегистрировано 6640 случаев коронавирусной инфекции, из них 4964 человека выздоровели, 22 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БашкортостанОбщество
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