Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию

"Министр ушел на самоизоляцию на 14 дней, или карантин до трех отрицательных результатов на коронавирус. Симптомов заболевания у него нет. Он так же продолжит работать, участвовать в совещаниях по видеосвязи", - пояснили агентству в башкирском минздраве.