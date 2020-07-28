Попова рассказала о российских тест-системах на COVID-19

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зарегистрировано 118 тест-систем, 26 из них — для выявления коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции, 92 – для тестирования на антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Более пятидесяти из них произведены в России, отметила Попова.
Всего в России произвели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус. За сутки медики сделали 185 тысяч исследований.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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