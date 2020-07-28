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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575032702.html
Попова рассказала о российских тест-системах на COVID-19
В России зарегистрировано 118 тест-систем, 26 из них — для выявления коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции, 92 – для тестирования на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала о российских тест-системах на COVID-19

11:55 28.07.2020 (обновлено: 12:20 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зарегистрировано 118 тест-систем, 26 из них — для выявления коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции, 92 – для тестирования на антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Более пятидесяти из них произведены в России, отметила Попова.
Всего в России произвели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус. За сутки медики сделали 185 тысяч исследований.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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