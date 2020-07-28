В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57,07 тысячи рублей на двоих, тур в Аланью — от 61,9 тысячи рублей (правда, в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур", — подсчитали аналитики.