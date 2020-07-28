В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость отдыха в России, Турции и Танзании и выяснила, что российские курорты с отрывом лидируют по ценовой доступности.
Замер минимальных и средних цен сделали по состоянию на вечер 27 июля. Анализировались пакетные туры с вылетом 1-7 августа продолжительностью семь ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Выяснилось, что сейчас самый доступный недельный тур в Крым или Краснодарский край будет стоить в диапазоне 24,5-31,5 тысячи рублей.
Минимальные цены турпакетов на российский юг по сравнению с концом июля не поднялись, а на ряде курортов — в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде — даже снизились.
"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57,07 тысячи рублей на двоих, тур в Аланью — от 61,9 тысячи рублей (правда, в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур", — подсчитали аналитики.
В АТОР отметили, что средние цены приобретаемых сейчас турпакетов в Турцию находятся в районе 110 тысяч рублей за отель 5* со "все включено" (неделя отдыха на двоих с авиаперелетом). Реальных продаж туров в Танзанию российские турагентства пока не фиксируют.