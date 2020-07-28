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Туризм
https://ria.ru/20200728/1575032396.html
В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции
Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость отдыха в России, Турции и Танзании и выяснила, что российские курорты с отрывом лидируют по ценовой... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:08
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
танзания
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Да да, конечно! Верю! Сейчас нахожусь в Лазаревском, а год назад был в Турции. Если сравнивать по территории и сервису, то Турция и дешевле и качественней
137
Врут и не краснеют. Турция дороже крыма? Ага, сейчас!
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россия
турция
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, танзания

В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции

12:06 28.07.2020 (обновлено: 16:08 28.07.2020)
19250
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на Ялту со стороны отеля "Ливадийский"
Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России проанализировала стоимость отдыха в России, Турции и Танзании и выяснила, что российские курорты с отрывом лидируют по ценовой доступности.
Замер минимальных и средних цен сделали по состоянию на вечер 27 июля. Анализировались пакетные туры с вылетом 1-7 августа продолжительностью семь ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва в аэропорту Анталия
Вчера, 09:49
Стали известны правила въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию
Выяснилось, что сейчас самый доступный недельный тур в Крым или Краснодарский край будет стоить в диапазоне 24,5-31,5 тысячи рублей.
Минимальные цены турпакетов на российский юг по сравнению с концом июля не поднялись, а на ряде курортов — в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде — даже снизились.

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57,07 тысячи рублей на двоих, тур в Аланью — от 61,9 тысячи рублей (правда, в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур", — подсчитали аналитики.

В АТОР отметили, что средние цены приобретаемых сейчас турпакетов в Турцию находятся в районе 110 тысяч рублей за отель 5* со "все включено" (неделя отдыха на двоих с авиаперелетом). Реальных продаж туров в Танзанию российские турагентства пока не фиксируют.
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ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияТанзания
Популярные комментарии
Да да, конечно! Верю! Сейчас нахожусь в Лазаревском, а год назад был в Турции. Если сравнивать по территории и сервису, то Турция и дешевле и качественней
28 июля, 12:53
ИДИван Драго
37110098
Врут и не краснеют. Турция дороже крыма? Ага, сейчас!
28 июля, 13:11
ТРТимур Рашидов
33310092
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