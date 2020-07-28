https://ria.ru/20200728/1575032368.html
Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении оппозиционера Сергея Удальцова: ему грозит до 10 суток ареста за организацию... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:50
2020-07-28T11:53
москва
сергей удальцов
происшествия
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lyuda.terenteva.55
Под надзором, и всё равно нарушает Закон. Значит, увеличить наказание.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей удальцов, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Мещанский суд Москвы
зарегистрировал административный материал в отношении оппозиционера Сергея Удальцова
: ему грозит до 10 суток ареста за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Административный материал в отношении Удальцова зарегистрирован сегодня. Он обвиняется в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства.
Накануне в социальных сетях общественного движения "Левый фронт", одним из основателей которого является Удальцов, сообщалось, что мужчину задержали возле дома и оставили на ночь в ОВД.
Как говорится в Twitter-аккаунте Удальцова, ему вменяют организацию несогласованных акций "в поддержку Хабаровска". Там же говорится, что оппозиционера уже привезли в Мещанский суд, "заседание должно начаться в ближайшее время".
Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запрещающий ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.