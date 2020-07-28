Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении оппозиционера Сергея Удальцова : ему грозит до 10 суток ареста за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Административный материал в отношении Удальцова зарегистрирован сегодня. Он обвиняется в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства.

Накануне в социальных сетях общественного движения "Левый фронт", одним из основателей которого является Удальцов, сообщалось, что мужчину задержали возле дома и оставили на ночь в ОВД.

Как говорится в Twitter-аккаунте Удальцова, ему вменяют организацию несогласованных акций "в поддержку Хабаровска". Там же говорится, что оппозиционера уже привезли в Мещанский суд, "заседание должно начаться в ближайшее время".

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.