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Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении оппозиционера Сергея Удальцова: ему грозит до 10 суток ареста за организацию... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:53
москва
сергей удальцов
происшествия
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https://ria.ru/20190110/1549182956.html
https://ria.ru/20200323/1569010247.html
Под надзором, и всё равно нарушает Закон. Значит, увеличить наказание.
11
мало
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032277_0:163:3063:1885_1400x0_80_0_0_57c72940f8cf93d6ac9700c94a71891a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей удальцов, происшествия

Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию

11:50 28.07.2020 (обновлено: 11:53 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоординатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении оппозиционера Сергея Удальцова: ему грозит до 10 суток ареста за организацию несогласованного публичного мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Административный материал в отношении Удальцова зарегистрирован сегодня. Он обвиняется в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства.
Сергей Удальцов
10 января 2019, 13:59
Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на административный надзор
Накануне в социальных сетях общественного движения "Левый фронт", одним из основателей которого является Удальцов, сообщалось, что мужчину задержали возле дома и оставили на ночь в ОВД.
Как говорится в Twitter-аккаунте Удальцова, ему вменяют организацию несогласованных акций "в поддержку Хабаровска". Там же говорится, что оппозиционера уже привезли в Мещанский суд, "заседание должно начаться в ближайшее время".
Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запрещающий ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
Верховный суд РФ
23 марта, 13:01
Удальцов и Развозжаев попросили отменить приговор по "болотному делу"
3600036
Обсудить 3
МоскваСергей УдальцовПроисшествия
Популярные комментарии
Под надзором, и всё равно нарушает Закон. Значит, увеличить наказание.
28 июля, 12:02
lyuda.terenteva.55
1100000
мало
28 июля, 11:58
О Ольга Занкова
1000000
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