Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста российского МИД в связи с размещением на здании в конце июня флага ЛГБТ, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Получили", - сказал собеседник агентства. Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев сообщил журналистам, что МИД РФ оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста

Американская дипмиссия в конце июня вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написала в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице. Тогда по просьбе вице-спикера Госдумы Петра Толстого комиссия обратилась в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию.

В комментарии к посту посольства США МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".