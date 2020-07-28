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Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста российского МИД в связи с размещением на здании в конце июня флага ЛГБТ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:47
великобритания
москва
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великобритания
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, москва, в мире

Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ

11:47 28.07.2020
825
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста российского МИД в связи с размещением на здании в конце июня флага ЛГБТ, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Получили", - сказал собеседник агентства. Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.
Здание Министерства иностранных дел России
27 июля, 15:02
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев сообщил журналистам, что МИД РФ оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста
Американская дипмиссия в конце июня вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написала в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице. Тогда по просьбе вице-спикера Госдумы Петра Толстого комиссия обратилась в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию.
В комментарии к посту посольства США МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".
"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
27 июля, 17:05
Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ
2420004
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