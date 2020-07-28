https://ria.ru/20200728/1575032215.html
Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве получило ноту протеста российского МИД в связи с размещением на здании в конце июня флага ЛГБТ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:47
2020-07-28T11:47
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, москва, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Посольство Великобритании
в Москве получило ноту протеста российского МИД в связи с размещением на здании в конце июня флага ЛГБТ, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Получили", - сказал собеседник агентства. Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев
сообщил журналистам, что МИД РФ оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста
Американская дипмиссия в конце июня вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написала в Facebook, что "посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ". Позднее флаг ЛГБТ на своем здании вывесило и посольство Великобритании в российской столице. Тогда по просьбе вице-спикера Госдумы Петра Толстого комиссия обратилась в МИД РФ с просьбой отреагировать на ситуацию.
В комментарии к посту посольства США МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".
"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.