Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575032132.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2027
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 2027, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_d844378b429458a49301839f1e97b397.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_6a4c813f6a83a72078e6f54ed0ae5ed9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2027

11:46 28.07.2020
147
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 2027, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены восемь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1623 человека, 80 умерли. В понедельник в республике провели 3364 теста на коронавирус, за все время – 507 420.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
38180000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Встреча Вадима Красносельского и Игоря Додона
Лидеры Молдавии и Приднестровья проводят первую в 2020 году встречу
Здание посольства Великобритании в Москве
Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка
В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов
День ВМФ в городах России
В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
Разработка вакцины от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
Сдача донорской плазмы в Москве
КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 128
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию
Организация питания в школах
ОНФ подготовит доклад об организации детского питания в школах
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая подготовила проект о социализации детей-сирот
Предвыборная агитация в Минске
Белорусы активно регистрируются наблюдателями на выборах
Мэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
В США мэры просят запретить отправку силовиков в города без согласования
Анна Попова
Попова рассказала о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния