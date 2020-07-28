Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575032037.html
Лидеры Молдавии и Приднестровья проводят первую в 2020 году встречу
Первая в этом году встреча президента Молдавии Игоря Додона и лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского проходит в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:45
вадим красносельский
игорь додон
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154316/56/1543165672_0:5:1500:849_1400x0_80_0_0_4bb34d371128610465a32ff7a25efe96.jpg
https://ria.ru/20200727/1574991353.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154316/56/1543165672_0:5:1500:849_1400x0_80_0_0_4bb34d371128610465a32ff7a25efe96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154316/56/1543165672_92:0:1425:1000_1400x0_80_0_0_6fc52bb58693f6b99184dea3523660d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154316/56/1543165672_259:0:1259:1000_1400x0_80_0_0_5f21feefa4ea5a67fa80ecb8b091b439.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Лидеры Молдавии и Приднестровья проводят первую в 2020 году встречу

11:45 28.07.2020
261
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Встреча Вадима Красносельского и Игоря Додона
Встреча Вадима Красносельского и Игоря Додона
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Встреча Вадима Красносельского и Игоря Додона. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Первая в этом году встреча президента Молдавии Игоря Додона и лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского проходит в резиденции молдавского лидера в селе Кондрица под Кишиневом, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"После обмена приветствиями руководители делегаций провели традиционный разговор тет-а-тет. Рабочая беседа президентов состоялась в ходе прогулки по территории резиденции. Остальные участники международной встречи присоединятся к разговору позже. Основная расширенно-дискуссионная часть пройдет за круглым столом", - говорится в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Игорь Додон
27 июля, 15:32
Додона на выборах готовы поддержать около 35% граждан, показал опрос
710000
Обсудить 0
Вадим КрасносельскийИгорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2027
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка
В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов
День ВМФ в городах России
В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада
Здание посольства Великобритании в Москве
Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая подготовила проект о социализации детей-сирот
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
Мэр Портленда Тед Уилер разговаривает с протестующими у Центра правосудия округа Малтнома.
В США мэры просят запретить отправку силовиков в города без согласования
Организация питания в школах
ОНФ подготовит доклад об организации детского питания в школах
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Матвиенко направила обращение генпрокурору по ситуации в Норильске
Полицейский
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
Акция протеста в Минске
Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций
Предвыборная агитация в Минске
Белорусы активно регистрируются наблюдателями на выборах
Плотина Возрождение на Голубом Ниле в Эфиопии
Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния