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В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов
Почти 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:44
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов

11:44 28.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в московском посёлке Коммунарка
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 359 человек. За сутки поступили 46 человек, выписаны 41, двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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