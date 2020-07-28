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Религия и мировоззрение
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Теория "Москва – Третий Рим" не отражена в доктрине РПЦ, заявили в ОВЦС
Теория "Москва - Третий Рим" не отражена в официальных документах и заявлениях Русской православной церкви и является, скорее, неким "историческим феноменом",... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:44
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата

Теория "Москва – Третий Рим" не отражена в доктрине РПЦ, заявили в ОВЦС

00:15 28.07.2020 (обновлено: 11:44 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновХрам Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Теория "Москва - Третий Рим" не отражена в официальных документах и заявлениях Русской православной церкви и является, скорее, неким "историческим феноменом", считает представитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата диакон Феодор Шульга.
"Эта теория намного более актуальна, мне кажется, для грекоязычной полемической публицистики. Причем еще едва ли не с 1960-х годов. Когда шел межправославный процесс, теория "Москва - Третий Рим" служила таким жупелом, которым, например, патриарх Афинагор грозил всем поместным церквам, которые так или иначе были готовы к открытым взаимоотношениям с Московским патриархатом", - сказал Шульга на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос о том, насколько актуальна сегодня указанная теория для православного мира, сотрудник ОВЦС заметил, что он не помнит ни одного случая, "когда бы теория "Москва – Третий Рим" звучала в официальных заявлениях того или иного высокого церковного лица из руководства Русской православной церкви".
Третий Рим: сбывшееся пророчество монаха Филофея
22 декабря 2019, 08:33Российская летопись
"Третий Рим": сбывшееся пророчество монаха ФилофеяМосква – "Третий Рим", а четвертому не бывать, писал Филофей. Причем, вопреки устоявшемуся мнению Запада, это духовная доктрина, а не политическая. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.
"Уж точно она не входит в официальную концепцию - нашу доктрину. И даже более скажу: в свое время я специально смотрел "Журнал Московской патриархии", чтобы найти хотя бы что-то по этому вопросу, и нашел лишь вскользь одно-единственное упоминание какого-то иерарха, боюсь сейчас ошибиться, – 1960-х или 70-х годов. То есть, она никогда не имела у нас ключевой роли в дискурсе, да и, мне кажется, это более исторический такой феномен, чем актуальный политический. Насколько он сейчас ценен и весом в светской российской политике, судить не могу", - отметил Шульга.
Одно можно сказать, добавил он, что "официально, на уровне руководства Русской православной церкви, нигде это никогда не поддерживалось и не заявлялось".
По теории "Москва – Третий Рим", после падения Константинополя в середине XV века Россия считается главным оплотом и хранительницей православия. Считается, что наиболее полно эта концепция была сформулирована в 1520-х годах иноком псковского Елеазарова монастыря Филофеем, который подчёркивал идею исключительности русского государства на мировом фоне, как хранителя истинной православной веры. Филофею принадлежит формула: "Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать".
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