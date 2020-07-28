Теория "Москва – Третий Рим" не отражена в доктрине РПЦ, заявили в ОВЦС

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Теория "Москва - Третий Рим" не отражена в официальных документах и заявлениях Русской православной церкви и является, скорее, неким "историческим феноменом", считает представитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата диакон Феодор Шульга.

"Эта теория намного более актуальна, мне кажется, для грекоязычной полемической публицистики. Причем еще едва ли не с 1960-х годов. Когда шел межправославный процесс, теория "Москва - Третий Рим" служила таким жупелом, которым, например, патриарх Афинагор грозил всем поместным церквам, которые так или иначе были готовы к открытым взаимоотношениям с Московским патриархатом", - сказал Шульга на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о том, насколько актуальна сегодня указанная теория для православного мира, сотрудник ОВЦС заметил, что он не помнит ни одного случая, "когда бы теория "Москва – Третий Рим" звучала в официальных заявлениях того или иного высокого церковного лица из руководства Русской православной церкви".

"Уж точно она не входит в официальную концепцию - нашу доктрину. И даже более скажу: в свое время я специально смотрел "Журнал Московской патриархии", чтобы найти хотя бы что-то по этому вопросу, и нашел лишь вскользь одно-единственное упоминание какого-то иерарха, боюсь сейчас ошибиться, – 1960-х или 70-х годов. То есть, она никогда не имела у нас ключевой роли в дискурсе, да и, мне кажется, это более исторический такой феномен, чем актуальный политический. Насколько он сейчас ценен и весом в светской российской политике, судить не могу", - отметил Шульга.

Одно можно сказать, добавил он, что "официально, на уровне руководства Русской православной церкви, нигде это никогда не поддерживалось и не заявлялось".