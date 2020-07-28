В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада

"Надо это помнить". Политолог о ноте протеста Украины в связи с парадом МИД Украины передал ноту протеста из-за парада в Севастополе. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал действия украинской стороны.

"В ежегодном праздновании Дня флота в Севастополе есть ряд обязательных составляющих: приветственное слово командующего Черноморского флота, водно-спортивный праздник, салют и, конечно же, нота протеста от украинского МИД, своего рода поздравление от официального Киева. Если говорить серьезно, то мы видим, как корежит западных кураторов Украины от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг", - сказал РИА Новости Белик.