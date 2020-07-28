В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик заявил, что очередная нота протеста от украинского МИД относительно проведения военно-морского парада уже воспринимается как своего рода поздравление.
В Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню ВМФ России. Министерство иностранных дел Украины в свою очередь передало ноту протеста посольству РФ из-за проведения парада "без согласования с украинской стороной" и "нарушения норм международного права".
"В ежегодном праздновании Дня флота в Севастополе есть ряд обязательных составляющих: приветственное слово командующего Черноморского флота, водно-спортивный праздник, салют и, конечно же, нота протеста от украинского МИД, своего рода поздравление от официального Киева. Если говорить серьезно, то мы видим, как корежит западных кураторов Украины от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, много лет западные кураторы Украины хотели видеть в городе-герое Севастополе корабли НАТО. "И каждый раз День ВМФ напоминает им о несбывшихся планах", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".