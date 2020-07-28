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В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

11:40 28.07.2020
1188
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций ", - говорится в презентации к выступлению главы ведомства на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".
Согласно презентации, одна вакцина прошла клинические испытания на добровольцах, а центр "Вектор" на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.
Ранее сообщалось, что "Вектор" получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
810004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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