https://ria.ru/20200728/1575030906.html
Попова рассказала о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом
В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев COVID-19, ежедневный темп прироста - 0,6%, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:38
2020-07-28T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество