Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575030906.html
Попова рассказала о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом
В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев COVID-19, ежедневный темп прироста - 0,6%, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_0:69:2966:1737_1400x0_80_0_0_21b9a34730a4d7457313ee77f440a658.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_0:69:2966:1737_1400x0_80_0_0_21b9a34730a4d7457313ee77f440a658.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_3838cc6f53dfe9a975f529d98238910c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_574:0:2622:2048_1400x0_80_0_0_4357819a5843460aaf781ef695bcec86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова рассказала о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

11:38 28.07.2020 (обновлено: 11:40 28.07.2020)
951
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев COVID-19, ежедневный темп прироста - 0,6%, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"В настоящее время – устойчивое снижение количества новых случаев. Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста - 0,6%", - говорится на слайде презентации к выступлению Поповой на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 128
День ВМФ в городах России
В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Бригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
Школа
В Ростовской области огородили школу колючей проволокой
Здание больницы в московском посёлке Коммунарка
В больнице в Коммунарке лечатся почти 360 пациентов
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Попова рассказала о российских тест-системах на COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Сдача донорской плазмы в Москве
КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 674 новых случая заражения коронавирусом
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния