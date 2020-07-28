Попова рассказала о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

"В настоящее время – устойчивое снижение количества новых случаев. Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста - 0,6%", - говорится на слайде презентации к выступлению Поповой на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".