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В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:38
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
самара
ленинский район
происшествия
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самара
ленинский район
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, следственный комитет россии (ск рф), самара, ленинский район, происшествия

В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух

11:38 28.07.2020
35347
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее ГУМВД по области сообщило, что вечером 27 июля в полицию поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе Самары. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, прибывшие на место семейного скандала полицейские попытались задержать пьяного мужчину, тот кинул в полицейских предмет, который взорвался. Один сотрудник полиции получил легкие травмы, уточнили в ГУМВД, добавив, что гражданин 1962 года задержан. СК возбудил уголовное дело.
"В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. В результате срабатывания взрывного устройства потерпевшая и двое сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что травмы не помешали полицейским обезвредить подозреваемого, который уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату. Позже, по информации СУСК, взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната Ф-1 и обезвредили ее.
По данным следователей, всем потерпевшим оказывается медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, в ходе допроса он отрицал, что хотел ранить потерпевших, уточнили в СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается по нескольким статьям: по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
21 июля, 23:14
Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии
18135256
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ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)СамараЛенинский районПроисшествия
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