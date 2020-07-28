В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух

САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре , сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.

Ранее ГУМВД по области сообщило, что вечером 27 июля в полицию поступило сообщение о дебоше в Ленинском районе Самары. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, прибывшие на место семейного скандала полицейские попытались задержать пьяного мужчину, тот кинул в полицейских предмет, который взорвался. Один сотрудник полиции получил легкие травмы, уточнили в ГУМВД, добавив, что гражданин 1962 года задержан. СК возбудил уголовное дело.

"В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. В результате срабатывания взрывного устройства потерпевшая и двое сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что травмы не помешали полицейским обезвредить подозреваемого, который уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату. Позже, по информации СУСК, взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната Ф-1 и обезвредили ее.

По данным следователей, всем потерпевшим оказывается медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, в ходе допроса он отрицал, что хотел ранить потерпевших, уточнили в СУСК.