КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. КНДР усилила противоэпидемические меры и закрыла город Кэсон на границе с Южной Кореей. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

Нодон синмун " сообщила об угрозе катастрофы в городе. Сообщается, что власти приняли решение по итогам чрезвычайного заседания политбюро правящей партии. Хотя указанные меря приняты на фоне распространения в мире инфекции COVID-19, в сообщении ЦТАК вирус открыто не упоминается. Ранее центральная газета республики "" сообщила об угрозе катастрофы в городе.

Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.

Согласно порталу "Ури минчжок-ккири" государственного Комитета КНДР по мирному объединению родины, опасная ситуация в Кэсоне сложилась в результате незаконного пересечения 19 июля военно-демаркационной линии из Южной Кореи бывшим северокорейским перебежчиком.

Как утверждается, он заражен "злокачественным вирусом", что удалось установить многочисленными анализами. Власти страны изолировали этого человека, ведут поиски всех, с кем он мог контактировать, чтобы изолировать их и не допустить возникновения эпидемии.