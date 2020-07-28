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КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
КНДР усилила противоэпидемические меры и закрыла город Кэсон на границе с Южной Кореей. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК). РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:06
коронавирус covid-19
ким чен ын
южная корея
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коронавирус covid-19, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире

КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19

11:37 28.07.2020 (обновлено: 12:06 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. КНДР усилила противоэпидемические меры и закрыла город Кэсон на границе с Южной Кореей. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
Сообщается, что власти приняли решение по итогам чрезвычайного заседания политбюро правящей партии. Хотя указанные меря приняты на фоне распространения в мире инфекции COVID-19, в сообщении ЦТАК вирус открыто не упоминается. Ранее центральная газета республики "Нодон синмун" сообщила об угрозе катастрофы в городе.
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26 июля, 09:00
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Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.
Согласно порталу "Ури минчжок-ккири" государственного Комитета КНДР по мирному объединению родины, опасная ситуация в Кэсоне сложилась в результате незаконного пересечения 19 июля военно-демаркационной линии из Южной Кореи бывшим северокорейским перебежчиком.
Как утверждается, он заражен "злокачественным вирусом", что удалось установить многочисленными анализами. Власти страны изолировали этого человека, ведут поиски всех, с кем он мог контактировать, чтобы изолировать их и не допустить возникновения эпидемии.
В этой связи 25 июля было созвано чрезвычайное расширенное заседание политбюро ЦК партии с участием лидера страны Ким Чен Ына. На нем, в частности, решено расследовать инцидент с пересечением военно-демаркационной линии бывшим перебежчиком и "строго наказать" виновных.
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Коронавирус COVID-19Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Кэсон (город)В мире
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