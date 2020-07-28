Эксперты рассказали, сколько стоит тур на море в первую неделю августа

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Цены на семидневные туры на морские курорты с вылетом в первую неделю августа начинаются от 25 тысяч рублей, Цены на семидневные туры на морские курорты с вылетом в первую неделю августа начинаются от 25 тысяч рублей, сообщает АТОР.

Аналитики службы выяснили, сколько будет стоить отдых в России, Турции и Танзании. Отечественные курорты дешевле. Сейчас минимальные цены недельных туров в Крым и Краснодарский край в августе колеблются в диапазоне 25–32 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом. По сравнению с июлем, так же подешевели туры в Калининград.

Более доступными по минимальной стоимости стали цены и на поездки на Байкал. Путевка туда обойдется в 46 тысяч рублей на двоих за неделю, завтраки включены.

За недельное путешествие в Турцию придется заплатить 57 тысяч рублей за двоих (проживание в отеле три звезды с включенным завтраком). Средние цены приобретаемых сейчас пакетов в эту страну находятся в районе 110 тысяч рублей за пятизвездочный отель с системой "всю включено".