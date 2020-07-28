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Туризм
https://ria.ru/20200728/1575030690.html
Эксперты рассказали, сколько стоит тур на море в первую неделю августа
Цены на семидневные туры на морские курорты с вылетом в первую неделю августа начинаются от 25 тысяч рублей, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152496/40/1524964040_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_d21d374b9173b23250d87d746463bad9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, занзибар, сочи, турция, республика крым, краснодарский край, танзания, калининград

Эксперты рассказали, сколько стоит тур на море в первую неделю августа

11:57 28.07.2020
2102
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Цены на семидневные туры на морские курорты с вылетом в первую неделю августа начинаются от 25 тысяч рублей, сообщает АТОР.
Аналитики службы выяснили, сколько будет стоить отдых в России, Турции и Танзании. Отечественные курорты дешевле. Сейчас минимальные цены недельных туров в Крым и Краснодарский край в августе колеблются в диапазоне 25–32 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом. По сравнению с июлем, так же подешевели туры в Калининград.
Более доступными по минимальной стоимости стали цены и на поездки на Байкал. Путевка туда обойдется в 46 тысяч рублей на двоих за неделю, завтраки включены.
За недельное путешествие в Турцию придется заплатить 57 тысяч рублей за двоих (проживание в отеле три звезды с включенным завтраком). Средние цены приобретаемых сейчас пакетов в эту страну находятся в районе 110 тысяч рублей за пятизвездочный отель с системой "всю включено".
Тур на остров Занзибар (Танзания) будет стоить 157 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в трехзвездочном отеле с включенным завтраком. Однако реальных продаж путевок в это африканское государство российские турагентства пока не фиксируют.
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Туризмкуда поехатьАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЗанзибарСочиТурцияРеспублика КрымКраснодарский крайТанзанияКалининград
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