Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575030564.html
Белорусы активно регистрируются наблюдателями на выборах
Белорусы продолжают аккредитовываться наблюдателями на президентских выборах несмотря на решение ЦИК ограничить их число на участках для голосования, сообщается РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:35
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734252_0:0:3196:1797_1400x0_80_0_0_b58990559bcce3bff0e5e8e330c505ed.jpg
https://ria.ru/20200727/1574966866.html
https://ria.ru/20200715/1574405963.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734252_0:0:3196:1797_1400x0_80_0_0_b58990559bcce3bff0e5e8e330c505ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734252_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eae6a75de457503c9596851db60f4bdf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574734252_198:0:2246:2048_1400x0_80_0_0_a65ba873b0b3187ba462c7b745f118e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусы активно регистрируются наблюдателями на выборах

11:35 28.07.2020
157
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Предвыборная агитация в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белорусы продолжают аккредитовываться наблюдателями на президентских выборах несмотря на решение ЦИК ограничить их число на участках для голосования, сообщается во вторник на сайте Центризбиркома.
Так, по данным ЦИК, избирательными комиссиями аккредитовано 45 430 национальных наблюдателей, неделю назад эта цифра превышала 42,8 тысячи человек. Причем 8452 наблюдателя выдвинуты гражданами путем подачи заявлений, 2433 направлены от трудовых коллективов, 2424 – политическими партиями, 32 121 – другими общественными объединениями.
Выборы в Белоруссии
27 июля, 10:57
На выборах в Белоруссии выросло число аккредитованных наблюдателей
Число внутренних наблюдателей на выборах в 2020 году превысило показатели прошлогодних парламентских выборов (всего было 38 878, включая 3037 от граждан), президентских 2015 года (43 572 и 7413 от граждан) и президентских 2010 года (39 619 и 6141 от граждан). И этот процесс еще продолжается.
Ранее альтернативные действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко кандидаты призвали своих сторонников активно идти в наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность выборов. При этом ЦИК Белоруссии из-за пандемии COVID-19 и в целях недопущения препятствий для работы членов участковых избиркомов ограничил число национальных наблюдателей, которые могут находиться одновременно на участках для голосования. Решено уменьшить число внутренних наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Глава участкового избиркома будет допускать на участок наблюдателей по дате получения ими аккредитации. Альтернативные кандидаты призвали сторонников несмотря на решение ЦИК продолжать аккредитовываться наблюдателями.
Согласно данным ЦИК, среди общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профсоюзы, входящие в федерацию профсоюзов Белоруссии (9069), Белорусский республиканский союз молодежи (6127) и общественное объединение "Белая Русь" (5223), которые поддерживают политику действующей власти. Среди партий лидирует по числу наблюдателей Компартия Белоруссии (1163), а оппозиционные политические партии представлены 22 наблюдателями.
Из общего числа наблюдателей 44 452 аккредитованы участковыми избирательными комиссиями, в том числе 2423 из них представляют трудовые коллективы, 2350 – политические партии, 31 315 – другие общественные объединения, 8364 выдвинуты от групп граждан. При ЦИК республики аккредитовались девять наблюдателей, представляющих Белорусский Хельсинкский комитет, объединение "Белая Русь", Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин, движение "За свободу", партию "Зеленые", Либерально-демократическую партию, партию БНФ, объединение БНФ "Возрождение".
Основной день голосования на выборах президента назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
Парламентские выборы в Белоруссии
15 июля, 19:31
В БДИПЧ ОБСЕ объяснили решение не наблюдать за выборами в Белоруссии
110000
Обсудить 0
ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
В Нур-Султане отменили праздничный намаз на Курбан-байрам из-за COVID-19
Акция протеста в Минске
Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей
Сдача донорской плазмы в Москве
КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
Полицейский
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
Избирательный участок в Минске
В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
День ВМФ в городах России
В Севастополе отреагировали на протест Киева из-за военно-морского парада
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Светлана Тихановская
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Удальцову грозит до десяти суток ареста за несогласованную акцию
Светлана Тихановская
Власти Белоруссии намеренно пугают людей "майданом", считает Тихановская
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2027
Плотина Возрождение на Голубом Ниле в Эфиопии
Посол Эфиопии: необходимости в участии США в переговорах по плотине нет
Здание посольства Великобритании в Москве
Источник: британское посольство получило ноту МИД России из-за флага ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния