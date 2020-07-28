Белорусы активно регистрируются наблюдателями на выборах

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белорусы продолжают аккредитовываться наблюдателями на президентских выборах несмотря на решение ЦИК ограничить их число на участках для голосования, сообщается во вторник на сайте Центризбиркома.

Так, по данным ЦИК, избирательными комиссиями аккредитовано 45 430 национальных наблюдателей, неделю назад эта цифра превышала 42,8 тысячи человек. Причем 8452 наблюдателя выдвинуты гражданами путем подачи заявлений, 2433 направлены от трудовых коллективов, 2424 – политическими партиями, 32 121 – другими общественными объединениями.

Число внутренних наблюдателей на выборах в 2020 году превысило показатели прошлогодних парламентских выборов (всего было 38 878, включая 3037 от граждан), президентских 2015 года (43 572 и 7413 от граждан) и президентских 2010 года (39 619 и 6141 от граждан). И этот процесс еще продолжается.

Ранее альтернативные действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко кандидаты призвали своих сторонников активно идти в наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность выборов. При этом ЦИК Белоруссии из-за пандемии COVID-19 и в целях недопущения препятствий для работы членов участковых избиркомов ограничил число национальных наблюдателей, которые могут находиться одновременно на участках для голосования. Решено уменьшить число внутренних наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Глава участкового избиркома будет допускать на участок наблюдателей по дате получения ими аккредитации. Альтернативные кандидаты призвали сторонников несмотря на решение ЦИК продолжать аккредитовываться наблюдателями.

Согласно данным ЦИК, среди общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профсоюзы, входящие в федерацию профсоюзов Белоруссии (9069), Белорусский республиканский союз молодежи (6127) и общественное объединение "Белая Русь" (5223), которые поддерживают политику действующей власти. Среди партий лидирует по числу наблюдателей Компартия Белоруссии (1163), а оппозиционные политические партии представлены 22 наблюдателями.

Из общего числа наблюдателей 44 452 аккредитованы участковыми избирательными комиссиями, в том числе 2423 из них представляют трудовые коллективы, 2350 – политические партии, 31 315 – другие общественные объединения, 8364 выдвинуты от групп граждан. При ЦИК республики аккредитовались девять наблюдателей, представляющих Белорусский Хельсинкский комитет, объединение "Белая Русь", Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин, движение "За свободу", партию "Зеленые", Либерально-демократическую партию, партию БНФ, объединение БНФ "Возрождение".