Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей

Речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, а также о единовременной выплате женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Авторы документа предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в некоторых регионах для таких пособий используется зачетный принцип: работодатель выплачивает их за свой счет, пропорционально уменьшая при этом сумму отчислений в Фонд социального страхования.

Прямые выплаты обеспечат поступление пособий сразу из средств ФСС, то есть независимо от финансового положения работодателя. Также механизм позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам, отмечается в проекте.

Как рассказал глава министерства Антон Котяков , во время пандемии механизм прямых выплат использовался для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа. По его словам, электронные листки нетрудоспособности сегодня составляют 52% от всех выданных больничных.

"Законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника, на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)", — добавляется в сообщении.