https://ria.ru/20200728/1575030344.html
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Пенсионерку из Москвы обокрали на 19 тысяч рублей в одной из больниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:32
2020-07-28T11:41
культура
шоу-бизнес
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200726/1574944998.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, москва, происшествия