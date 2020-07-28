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Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Пенсионерку из Москвы обокрали на 19 тысяч рублей в одной из больниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
шоу-бизнес, москва, происшествия

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице

11:32 28.07.2020 (обновлено: 11:41 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пенсионерку из Москвы обокрали на 19 тысяч рублей в одной из больниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о заслуженной артистке России Ольге Анохиной.
"В полицию поступило сообщение от пенсионерки, что в медицинском учреждении у нее в ее отсутствие неизвестный похитил телефон и пять тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.
Анохина известна ролями в таких фильмах, как "Будьте моим мужем", "Военно-полевой роман" и "Сибирский цирюльник".
Анастасия Ивлеева
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