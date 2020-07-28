Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о заслуженной артистке России Ольге Анохиной.

"В полицию поступило сообщение от пенсионерки, что в медицинском учреждении у нее в ее отсутствие неизвестный похитил телефон и пять тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.