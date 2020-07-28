Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)... С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции приговорил Костюкову к году лишения свободы (условно с испытательным сроком 10 месяцев)", - говорится в сообщении.