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Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
Жительница Новосибирской области, избившая сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, получила год условно,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:32
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
барабинск
новосибирская область
происшествия
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барабинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, барабинск, новосибирская область, происшествия

Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно

11:32 28.07.2020
709
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Жительница Новосибирской области, избившая сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, получила год условно, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области.
Ранее СК РФ сообщал, что весной 2019 года женщина незаконно продавала копченую рыбу на перроне станции Барабинск, что является административным правонарушением, предусмотренным статьей КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов". Полицейский попросил женщину покинуть перрон. В ответ она нанесла ему множество ударов пакетом с копченой рыбой.
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По данным прокуратуры, зимой 2020 года Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней Юлии Костюковой.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)... С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции приговорил Костюкову к году лишения свободы (условно с испытательным сроком 10 месяцев)", - говорится в сообщении.
Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной судБарабинскНовосибирская областьПроисшествия
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