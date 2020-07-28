https://ria.ru/20200728/1575030079.html
В Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 70
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:29
2020-07-28T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество