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Распространение нового коронавируса
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В Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 70
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, здоровье - общество

В Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 70

11:29 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 28 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 68 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончались два человека – женщина 1941 года рождения и мужчина 1945 года рождения, оба – жители Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 15 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5931. Выздоровели за сутки 20 человек, всего выздоровевших в регионе - 5457. В госпиталях находятся 386 пациентов, из них 27 человек – в реанимациях.
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