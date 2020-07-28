В Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 70

"За сутки скончались два человека – женщина 1941 года рождения и мужчина 1945 года рождения, оба – жители Нальчика", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 15 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5931. Выздоровели за сутки 20 человек, всего выздоровевших в регионе - 5457. В госпиталях находятся 386 пациентов, из них 27 человек – в реанимациях.