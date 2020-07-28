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Эксперт Минздрава оценил доступность лечения для больных гепатитом С
Доступность лечения для пациентов с хроническим гепатитом С в России пока не высока, ежегодно добавляется около 45-50 тысяч пациентов с хроническим... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:29
владимир чуланов
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир чуланов, здоровье - общество, общество

Эксперт Минздрава оценил доступность лечения для больных гепатитом С

11:29 28.07.2020
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© Fotolia / spflaumЛаборатория
Лаборатория
© Fotolia / spflaum
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Доступность лечения для пациентов с хроническим гепатитом С в России пока не высока, ежегодно добавляется около 45-50 тысяч пациентов с хроническим заболеванием, заявил замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
"У нас, к сожалению, еще пока доступность лечения не высока, то есть у нас накапливается пул пациентов с хроническим гепатитом С", - сказал Чуланов на пресс-конференции.
Он отметил, что вирусный гепатит С составляет большую проблему, в том числе и для России. Каждый год добавляется около 45-50 тысяч пациентов с хроническим гепатитом С, которые оказываются под наблюдением в медицинских организациях, уточнил Чуланов.
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