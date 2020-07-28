Эксперт Минздрава оценил доступность лечения для больных гепатитом С

"У нас, к сожалению, еще пока доступность лечения не высока, то есть у нас накапливается пул пациентов с хроническим гепатитом С", - сказал Чуланов на пресс-конференции.

Он отметил, что вирусный гепатит С составляет большую проблему, в том числе и для России. Каждый год добавляется около 45-50 тысяч пациентов с хроническим гепатитом С, которые оказываются под наблюдением в медицинских организациях, уточнил Чуланов.