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Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent
Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась выше Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:27
2020-07-28T15:25
цены на нефть
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, urals, опек, brent, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости
. Российская нефть марки Urals
, которая с конца апреля торговалась выше Brent
, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель.
На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. Как сообщили РИА Новости в международном агентстве Argus, в абсолютном выражении стоимость барреля Urals снизилась на 1,05 доллара, до 42,1 доллара за баррель.
При этом сегодня утром октябрьские фьючерсы Brent дорожали на 0,27%, до 44,02 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,18%, до 43,49 доллара.
По информации Argus, на стоимость Urals повлияли сообщения о росте ее отгрузок в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи нефти в России в рамках нового этапа договоренностей стран ОПЕК
+. Также, по мнению экспертов, сказался невысокий спрос на российскую нефтяную смесь на северо-западе ЕС и в Китае в связи с большими запасами сырья в хранилищах, а также сильными наводнениями на юге страны.
Однако в Средиземноморье премия на партии Urals по 80-100 тысяч тонн четвертый торговый день подряд остается на уровне 0,75 доллара за баррель к марке Brent. Отгрузки из Новороссийска в августе увеличатся не так заметно: всего на 10%, до 210 тысяч баррелей в сутки (900 тысяч тонн). В абсолютном выражении Urals в этом регионе подешевела на 0,67 доллара, до 42,98 доллара за баррель.
В целом, отметили в Argus, морской экспорт Urals в конце лета вырастет более чем на 40%, до 1,1 миллиона баррелей в сутки (4,7 миллиона тонн).