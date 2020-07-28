Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. Как сообщили РИА Новости в международном агентстве Argus, в абсолютном выражении стоимость барреля Urals снизилась на 1,05 доллара, до 42,1 доллара за баррель.

При этом сегодня утром октябрьские фьючерсы Brent дорожали на 0,27%, до 44,02 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,18%, до 43,49 доллара.

Однако в Средиземноморье премия на партии Urals по 80-100 тысяч тонн четвертый торговый день подряд остается на уровне 0,75 доллара за баррель к марке Brent. Отгрузки из Новороссийска в августе увеличатся не так заметно: всего на 10%, до 210 тысяч баррелей в сутки (900 тысяч тонн). В абсолютном выражении Urals в этом регионе подешевела на 0,67 доллара, до 42,98 доллара за баррель.