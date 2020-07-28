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У Ольги Бузовой вышел новый летний трек "Mira me bebe"
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe", записанный с группой "Джаро & Ханза" . РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:45
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, музыка, новости культуры, ольга бузова

У Ольги Бузовой вышел новый летний трек "Mira me bebe"

12:45 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe", записанный с группой "Джаро & Ханза" .
"Наконец-то! Трек "Mira me bebe" уже доступен на всех цифровых площадках", – написала Бузова в инстаграме.
В песне под легкий бит исполнители рассказывают о любви и клубной жизни, постоянно повторяя в куплете "Mira me bebe".
Новую работу Бузовой и "Джаро & Ханза" оценили и пользователи. За несколько часов с момента релиза трек собрал более 50 тысяч прослушиваний ВКонтакте и множество положительных комментариев: "Класс", "Бомба", "Песня – огонь", "Молодцы".
Ольга Бузова
4 июня, 13:11Культура
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100112
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыОльга Бузова
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