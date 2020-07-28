https://ria.ru/20200728/1575029636.html
У Ольги Бузовой вышел новый летний трек "Mira me bebe"
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe", записанный с группой "Джаро & Ханза" . РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:45
2020-07-28T12:45
шоу-бизнес
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ольга бузова
культура
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, музыка, новости культуры, ольга бузова