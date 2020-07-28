В Ростовской области огородили школу колючей проволокой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Часть забора школы №3 города Азова Часть забора школы №3 города Азова Ростовской области оснастили колючей проволокой, чтобы обезопасить территорию от "закладок" наркотиков, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Елена Мирошниченко.

Ранее в группе, посвященной новостям города Азова, в соцсети " ВКонтакте " появилось видео школьного забора с колючей проволокой. Пост вызвал множество комментариев.

По словам Мирошниченко, на территории школы есть камера видеонаблюдения, однако один из участков она не охватывает. Бдительные граждане из многоэтажки по соседству позвонили директору учебного заведения и рассказали, что на территорию школы проникают закладчики наркотиков.

"Они этот участок огородили, после этого все прекратилось", - сказала собеседница агентства, добавив, что в известность были поставлены и правоохранительные органы, которые взяли ситуацию на контроль.