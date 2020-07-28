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В Ростовской области огородили школу колючей проволокой
Часть забора школы №3 города Азова Ростовской области оснастили колючей проволокой, чтобы обезопасить территорию от "закладок" наркотиков, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:24
ростовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростовская область, общество

В Ростовской области огородили школу колючей проволокой

11:24 28.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Часть забора школы №3 города Азова Ростовской области оснастили колючей проволокой, чтобы обезопасить территорию от "закладок" наркотиков, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Елена Мирошниченко.
Ранее в группе, посвященной новостям города Азова, в соцсети "ВКонтакте" появилось видео школьного забора с колючей проволокой. Пост вызвал множество комментариев.
По словам Мирошниченко, на территории школы есть камера видеонаблюдения, однако один из участков она не охватывает. Бдительные граждане из многоэтажки по соседству позвонили директору учебного заведения и рассказали, что на территорию школы проникают закладчики наркотиков.
"Они этот участок огородили, после этого все прекратилось", - сказала собеседница агентства, добавив, что в известность были поставлены и правоохранительные органы, которые взяли ситуацию на контроль.
Мирошниченко отметила, что колючая проволока на заборе – это временная мера. "Школа у нас на капитальный ремонт уходит в 2021 году. Там все будет по-другому: и высота забора будет выше, и не будет доступа туда", - уточнила она, добавив, что на территории школы также планируется установить дополнительную камеру.
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