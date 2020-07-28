https://ria.ru/20200728/1575029507.html
Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава
Проект постановления об отставке главы минздрава Украины Максима Степанова зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:24
2020-07-28T11:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118737_0:135:2893:1762_1400x0_80_0_0_60e47f33cf72252f6670658912a713cd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, максим степанов, верховная рада украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости.
Проект постановления об отставке главы минздрава Украины Максима Степанова
зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады
, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Голос".
Подписи под проектом постановления поставили 96 депутатов почти из всех фракций парламента.
"Министр Степанов должен уйти со своего поста! Мы настаиваем на этом уже четыре месяца. И теперь нашу инициативу поддерживает почти четверть народных избранников Украины - 96 депутатов. "Министр костюмов" непригоден к выполнению должностных обязанностей. Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти", - говорится в заявлении партии "Голос", чьи депутаты инициировали проект об отставке министра.
Парламент Украины в конце марта назначил Степанова главой минздрава. Депутаты неоднократно призывали его уволить, так как, по мнению оппозиции, Степанов не смог организовать работу ведомства в период эпидемии коронавируса. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции
COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.