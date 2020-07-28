Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава

Подписи под проектом постановления поставили 96 депутатов почти из всех фракций парламента.

"Министр Степанов должен уйти со своего поста! Мы настаиваем на этом уже четыре месяца. И теперь нашу инициативу поддерживает почти четверть народных избранников Украины - 96 депутатов. "Министр костюмов" непригоден к выполнению должностных обязанностей. Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти", - говорится в заявлении партии "Голос", чьи депутаты инициировали проект об отставке министра.

Парламент Украины в конце марта назначил Степанова главой минздрава. Депутаты неоднократно призывали его уволить, так как, по мнению оппозиции, Степанов не смог организовать работу ведомства в период эпидемии коронавируса. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.