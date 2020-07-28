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Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава
Проект постановления об отставке главы минздрава Украины Максима Степанова зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, максим степанов, верховная рада украины, воз, украина, в мире

Почти сто депутатов Рады потребовали отставки главы минздрава

11:24 28.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Проект постановления об отставке главы минздрава Украины Максима Степанова зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады, сообщила пресс-служба оппозиционной партии "Голос".
Подписи под проектом постановления поставили 96 депутатов почти из всех фракций парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
8 июля, 19:12
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
"Министр Степанов должен уйти со своего поста! Мы настаиваем на этом уже четыре месяца. И теперь нашу инициативу поддерживает почти четверть народных избранников Украины - 96 депутатов. "Министр костюмов" непригоден к выполнению должностных обязанностей. Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти", - говорится в заявлении партии "Голос", чьи депутаты инициировали проект об отставке министра.
Парламент Украины в конце марта назначил Степанова главой минздрава. Депутаты неоднократно призывали его уволить, так как, по мнению оппозиции, Степанов не смог организовать работу ведомства в период эпидемии коронавируса. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Максим СтепановВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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