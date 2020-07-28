При столкновении автомобиля с деревом под Пензой погибли трое человек

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda 6 1991 года рождения допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель и пассажирки… 1995 года рождения и… 2016 года рождения от полученных травм скончались на месте. Пассажирка... 1982 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована", - говорится в сообщении.