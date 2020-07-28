В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области превысило 4,5 тысячи, скончались 134 человека, сообщает областное правительство.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4505 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 574 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
За весь период выздоровели 3797 пациентов.
"Сто тридцать четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На 27 июля количество летальных исходов составляло 132.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
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