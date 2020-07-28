Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - сказал президент Белоруссии, обращаясь к командиру ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе.