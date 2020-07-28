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Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пинать ногами правоохранителей никому не позволено, и попытки нападения на них в ходе несанкционированных... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:20
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций

11:20 28.07.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Акция протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пинать ногами правоохранителей никому не позволено, и попытки нападения на них в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД республики. Поприветствовав военнослужащих, Лукашенко, в частности, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию, некоторые из них бьют правоохранителей ногами.
"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - сказал президент Белоруссии, обращаясь к командиру ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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Вечером 14 июля в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. При пресечении несанкционированных массовых мероприятий пострадали шесть милиционеров ОМОН, четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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