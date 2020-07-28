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Вывозной рейс из Бангкока в Москву запланировали на 3 августа
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Бангкок-Москва планируется на 3 августа, сообщили в посольстве России в Таиланде. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:28
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс из Бангкока в Москву запланировали на 3 августа

11:18 28.07.2020 (обновлено: 11:28 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Бангкок-Москва планируется на 3 августа, сообщили в посольстве России в Таиланде.
"По предварительной информации, 3 августа 2020 года состоится вывозной рейс AFL 271, выполняемый авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Бангкок-Москва. Ориентировочное время вылета – 12.00", - говорится на сайте российской дипмиссии в стране.
Пассажирский самолет в небе
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Для включения в список пассажиров рейса нужно пройти предварительную регистрацию на него через личный кабинет на портале "Госуслуг", добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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