Вывозной рейс из Бангкока в Москву запланировали на 3 августа

"По предварительной информации, 3 августа 2020 года состоится вывозной рейс AFL 271, выполняемый авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Бангкок-Москва. Ориентировочное время вылета – 12.00", - говорится на сайте российской дипмиссии в стране.

Для включения в список пассажиров рейса нужно пройти предварительную регистрацию на него через личный кабинет на портале "Госуслуг", добавили в посольстве.