Глава СЖР прокомментировал состояние Ивана Сафронова

"От нее стало известно, что у него есть подозрение на коронавирус, но, судя по всему, он, так сказать, в легком состоянии, если даже есть (коронавирус - ред.), то это переносит... Вряд ли кого-то пустят к Сафронову, чтобы узнать его состояние. Хотя, возможно, это можно было бы сделать по видеосвязи", - заявил Соловьев.