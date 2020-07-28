Глава СЖР прокомментировал состояние Ивана Сафронова

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Если советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, заразился коронавирусом, то болезнь он переносит легко, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Накануне член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что у Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО "Лефортово".
8 июля, 15:01Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
"От нее стало известно, что у него есть подозрение на коронавирус, но, судя по всему, он, так сказать, в легком состоянии, если даже есть (коронавирус - ред.), то это переносит... Вряд ли кого-то пустят к Сафронову, чтобы узнать его состояние. Хотя, возможно, это можно было бы сделать по видеосвязи", - заявил Соловьев.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.