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Глава СЖР прокомментировал состояние Ивана Сафронова
Если советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, заразился коронавирусом, то болезнь он переносит легко, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:19
иван сафронов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ева меркачева
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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иван сафронов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ева меркачева, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Глава СЖР прокомментировал состояние Ивана Сафронова

11:19 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Если советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, заразился коронавирусом, то болезнь он переносит легко, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Накануне член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что у Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО "Лефортово".
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
8 июля, 15:01
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
"От нее стало известно, что у него есть подозрение на коронавирус, но, судя по всему, он, так сказать, в легком состоянии, если даже есть (коронавирус - ред.), то это переносит... Вряд ли кого-то пустят к Сафронову, чтобы узнать его состояние. Хотя, возможно, это можно было бы сделать по видеосвязи", - заявил Соловьев.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
7 июля, 21:49
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
040020
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Иван СафроновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕва МеркачеваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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