https://ria.ru/20200728/1575028994.html
На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля
Движение на юго-западе Москвы затруднено из-за загоревшегося автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра организации дорожного движения. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:16
2020-07-28T11:16
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200727/1574997486.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия