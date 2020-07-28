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На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля
Движение на юго-западе Москвы затруднено из-за загоревшегося автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра организации дорожного движения. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:16
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия

На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

11:16 28.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Движение на юго-западе Москвы затруднено из-за загоревшегося автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра организации дорожного движения.
В ЦОДД сообщили, что на Профсоюзной улице в районе дома 61 произошло возгорание автомобиля в среднем ряду, предварительно - без пострадавших.
Автомобили в пробке
27 июля, 16:41
Движение на Дмитровском шоссе перекрыто из-за воды на проезжей части
"На месте работают оперативные службы. Машины объезжают по одному правому ряду. Движение по Профсоюзной затруднено", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале, движение затруднено на 1,3 километра.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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