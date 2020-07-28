На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

Движение на Дмитровском шоссе перекрыто из-за воды на проезжей части

Движение на Дмитровском шоссе перекрыто из-за воды на проезжей части

"На месте работают оперативные службы. Машины объезжают по одному правому ряду. Движение по Профсоюзной затруднено", - рассказали в пресс-службе.