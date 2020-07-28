https://ria.ru/20200728/1575028896.html
В Москве арестовали 15 участников драки армян с азербайджанцами
Московские суды заключили в СИЗО уже 15 участников массовой драки в кафе между армянами и азербайджанцами, произошедшей на фоне эскалации на границе двух стран, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:15
2020-07-28T11:15
москва
азербайджан
армения
происшествия
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москва
азербайджан
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, азербайджан, армения, происшествия
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Московские суды заключили в СИЗО уже 15 участников массовой драки в кафе между армянами и азербайджанцами, произошедшей на фоне эскалации на границе двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службах столичных судов.
Решения принимали Кузьминский, Никулинский и Троицкий суды Москвы
. Всем арестованным инкриминируется уголовная статья – "Хулиганство".
По данным полиции, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько драк: разбиты стекла магазина, кафе и автомойки, в отделы доставили более 30 участников потасовок. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция эту информацию не комментирует.