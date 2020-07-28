В Москве арестовали 15 участников драки армян с азербайджанцами

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Московские суды заключили в СИЗО уже 15 участников массовой драки в кафе между армянами и азербайджанцами, произошедшей на фоне эскалации на границе двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службах столичных судов.

Решения принимали Кузьминский, Никулинский и Троицкий суды Москвы . Всем арестованным инкриминируется уголовная статья – "Хулиганство".

По данным полиции, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько драк: разбиты стекла магазина, кафе и автомойки, в отделы доставили более 30 участников потасовок. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое.