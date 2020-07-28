Египту и Судану не грозит засуха из-за плотины, заявил посол Эфиопии

"Нет. У нас нет какой-либо возможности создать засуху. Вы понимаете, Эфиопия не может принести засуху. Засуха - это явление вне воли Эфиопии, это вне наших возможностей. Если засуха произойдет, то это будет ответственностью трёх стран – Эфиопии, Судана и Египта, а не только Эфиопии", - ответил посол на просьбу прокомментировать прогнозы ряда экспертов, заявляющих, что GERD может привести к засухе в Египте и Судане.

Дипломат подчеркнул, что "плотина спроектирована так, что не причиняет существенного вреда Египту и Судану".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле, диалог идет при посредничестве Африканского союза.

Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявлял, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".