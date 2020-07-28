https://ria.ru/20200728/1575028797.html
Египту и Судану не грозит засуха из-за плотины, заявил посол Эфиопии
Засуха Египту и Судану из-за строящейся на Голубом Ниле плотины "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) не грозит, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:14
2020-07-28T11:14
алемайеху тегену
голубой нил (штат)
судан
египет
эфиопия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574966337_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_939cab05d5bee3cc32962d8ed4aed7da.jpg
https://ria.ru/20200728/1575028520.html
https://ria.ru/20200719/1574558220.html
голубой нил (штат)
судан
египет
эфиопия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574966337_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_939cab05d5bee3cc32962d8ed4aed7da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574966337_37:0:2768:2048_1400x0_80_0_0_9d26502d7b834440754b4afa40cca3bf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574966337_378:0:2426:2048_1400x0_80_0_0_f3237aea3f34f1e61c064fd4f27e5af8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алемайеху тегену, голубой нил (штат), судан, египет, эфиопия, в мире
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Засуха Египту
и Судану
из-за строящейся на Голубом Ниле
плотины "Возрождение" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) не грозит, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии
в России Алемайеху Тегену
Аргау.
"Нет. У нас нет какой-либо возможности создать засуху. Вы понимаете, Эфиопия не может принести засуху. Засуха - это явление вне воли Эфиопии, это вне наших возможностей. Если засуха произойдет, то это будет ответственностью трёх стран – Эфиопии, Судана и Египта, а не только Эфиопии", - ответил посол на просьбу прокомментировать прогнозы ряда экспертов, заявляющих, что GERD может привести к засухе в Египте и Судане.
Дипломат подчеркнул, что "плотина спроектирована так, что не причиняет существенного вреда Египту и Судану".
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по эфиопской плотине на Ниле, диалог идет при посредничестве Африканского союза.
Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявлял, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.