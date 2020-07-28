Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575028671.html
СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки
Европейский союз, который в эти дни проводит очередные консультации по списку третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, может в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:12
коронавирус covid-19
евросоюз
алжир (республика)
марокко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_0bf049168c465a34f97e3bbbdebf629f.jpg
https://ria.ru/20200726/1574934100.html
алжир (республика)
марокко
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_0bf049168c465a34f97e3bbbdebf629f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_209:0:2938:2047_1400x0_80_0_0_3c93a3da01c04294a9d1f5b8574804e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_550:0:2597:2047_1400x0_80_0_0_da8e58683dad080d67326ef36611c043.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросоюз, алжир (республика), марокко, в мире

СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки

11:12 28.07.2020
514
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Европейский союз, который в эти дни проводит очередные консультации по списку третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, может в очередной раз сократить список, исключив из него Алжир и Марокко, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные европейские источники.
"По словам одного из источников, из повторно обновленного списка, который должен появиться в среду, могут быть удалены Алжир и Марокко", - пишет агентство.
В конце июля должен появиться второй необязательный к исполнению обновленный список третьих стран, с которыми европейские страны могут открыть внешние границы. В середине июля после первого пересмотра списка ЕС уже сократил изначальный список, исключив Сербию и Черногорию. На данный момент в списке фигурируют 13 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).
Пассажирский самолет
26 июля, 11:28
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ЕвросоюзАлжир (республика)МароккоВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК попросила страны ЕС информировать друг друга о введении карантина
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Бангкока в Москву запланировали на 3 августа
Туристы с чемоданами в аэропорту
СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
Строительство плотины Возрождение на Ниле в Эфиопии
Египту и Судану не грозит засуха из-за плотины, заявил посол Эфиопии
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Греция 1 августа откроет шесть портов для круизных лайнеров
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
Посол Эфиопии прокомментировал ситуацию вокруг плотины "Возрождение"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о введении карантинных мер в ряде стран
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса превысило 550
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК призвала страны Евросоюза к координации из-за активизации COVID-19
Сдача донорской плазмы в Москве
КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Лента новостейМолния