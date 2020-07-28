СМИ: ЕС может сократить список стран для снятия ограничений на поездки

БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Европейский союз , который в эти дни проводит очередные консультации по списку третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки, может в очередной раз сократить список, исключив из него Алжир Марокко , сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные европейские источники.

"По словам одного из источников, из повторно обновленного списка, который должен появиться в среду, могут быть удалены Алжир и Марокко", - пишет агентство.

В конце июля должен появиться второй необязательный к исполнению обновленный список третьих стран, с которыми европейские страны могут открыть внешние границы. В середине июля после первого пересмотра списка ЕС уже сократил изначальный список, исключив Сербию и Черногорию. На данный момент в списке фигурируют 13 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на сто тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.