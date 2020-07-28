"Царьград" планирует обратиться в суд из-за блокировки аккаунта в YouTube

"Блокировка "Царьграда" на YouTube произошла внезапно в ночь на 28 июля. Теперь, пока ситуация до конца не прояснилась, вместо официального канала с качественным видеоконтентом YouTube показывает нашим зрителям черную заглушку", - говорится в сообщении.

В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечают, что блокировка стала для них неожиданностью.

"Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде. Иск подготовит юрист телеканала "Царьград" . Добавлю, какое бы давление ни оказывалось на канал, мы не прекратим говорить правду", - приводятся в сообщении слова редактора телеканала "Царьград" Дарьи Токаревой.

В "Царьграде" попросили зрителей и подписчиков сохранять спокойствие и заверили, что материалы телеканала будут доступны в "ВКонтакте", Facebook, Яндекс.Эфире и на официальном сайте.

Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube аккаунта издания "Двуглавый орел" одноименного общества.

У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел". Также, согласно данным сайта "Царьграда", Малофеев является основателем телеканала.

YouTube ранее в июле заблокировал серию проекта RT о коронавирусе из-за якобы "ложной информации", содержащейся в ролике. Телеканал сообщил, что подаст жалобу на блокировку.