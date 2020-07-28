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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200728/1575028459.html
"Царьград" планирует обратиться в суд из-за блокировки аккаунта в YouTube
Сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, издание намерено обратиться в суд, говорится в сообщении на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:45
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
медиа - общество
телеканал царьград
константин малофеев
александр лукашевич
youtube
общество
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Царьград - это агрессивно-пропагандистский ресурс, хорошо, что его заблокировали хоть на Ютубе. Причем, ко всем псевдо-патриотичным выпадам лицемерно добавлена тема духовности и православия...
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, медиа - общество, телеканал царьград, константин малофеев, александр лукашевич, youtube, общество

"Царьград" планирует обратиться в суд из-за блокировки аккаунта в YouTube

11:08 28.07.2020 (обновлено: 11:45 28.07.2020)
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, издание намерено обратиться в суд, говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.
"Блокировка "Царьграда" на YouTube произошла внезапно в ночь на 28 июля. Теперь, пока ситуация до конца не прояснилась, вместо официального канала с качественным видеоконтентом YouTube показывает нашим зрителям черную заглушку", - говорится в сообщении.
В "Царьграде", который позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", отмечают, что блокировка стала для них неожиданностью.
"Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде. Иск подготовит юрист телеканала "Царьград". Добавлю, какое бы давление ни оказывалось на канал, мы не прекратим говорить правду", - приводятся в сообщении слова редактора телеканала "Царьград" Дарьи Токаревой.
В "Царьграде" попросили зрителей и подписчиков сохранять спокойствие и заверили, что материалы телеканала будут доступны в "ВКонтакте", Facebook, Яндекс.Эфире и на официальном сайте.
Также в издании обратили внимание на блокировку YouTube аккаунта издания "Двуглавый орел" одноименного общества.
У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: предприниматель Константин Малофеев занимает должность председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел". Также, согласно данным сайта "Царьграда", Малофеев является основателем телеканала.
Правосудие. Архивное фото
12 июля, 20:38Религия и мировоззрение
Телеканал "Царьград" оспорит штраф из-за фейков о коронавирусе
YouTube ранее в июле заблокировал серию проекта RT о коронавирусе из-за якобы "ложной информации", содержащейся в ролике. Телеканал сообщил, что подаст жалобу на блокировку.
В мае YouTube без предупреждения и объяснения причин удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств ­- Anna News и News Front, специализирующихся на вещании из "горячих точек". Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя организации по вопросам свободы СМИ оперативно реагировать на случаи дискриминационного давления на прессу в условиях распространения COVID-19.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМедиа - Обществотелеканал ЦарьградКонстантин МалофеевАлександр ЛукашевичYouTubeОбщество
Популярные комментарии
Царьград - это агрессивно-пропагандистский ресурс, хорошо, что его заблокировали хоть на Ютубе. Причем, ко всем псевдо-патриотичным выпадам лицемерно добавлена тема духовности и православия...
28 июля, 11:58
Masim Sergey
33110323
Царизм не пройдёт!
28 июля, 12:44
nnicolay
20200012
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