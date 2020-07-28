В Татарстане реестр проблемных объектов до конца года покинут 12 домов

КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Двенадцать домов планируется исключить до конца текущего года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в Татарстане, а в 2021 году проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью решена, сообщает фонд поддержки дольщиков республики.