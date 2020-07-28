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Республика Татарстан
Республика Татарстан
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В Татарстане реестр проблемных объектов до конца года покинут 12 домов
Двенадцать домов планируется исключить до конца текущего года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в Татарстане, а в 2021 году проблема обманутых... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:06
республика татарстан
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижнекамск, верхнеуслонский район, казань, общество

В Татарстане реестр проблемных объектов до конца года покинут 12 домов

11:06 28.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Двенадцать домов планируется исключить до конца текущего года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в Татарстане, а в 2021 году проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью решена, сообщает фонд поддержки дольщиков республики.
"На текущий день в ЕРПО Татарстана остается 19 проблемных объектов, 12 из которых планируется исключить до конца текущего года. Сдать планируется восемь домов: три дома в Казани, два – в Набережных Челнах, два дома – в Пестречинском муниципальном районе, один дом – в Елабуге", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным фонда, планируется исключить из ЕРПО в связи с применением иных мер поддержки два дома в Казани и Набережных Челнах. Также ведётся работа по исключению из реестра двух объектов в связи с отсутствием физических лиц, заключивших договоры долевого участия по жилым помещениям, в Нижнекамске.
Из единого реестра проблемных объектов уже исключены шесть домов в Верхнеуслонском районе республики. Министерство строительства и ЖКХ Татарстана совместно с фондом поддержки дольщиков республики провели работу по исключению данных объектов из ЕРПО, так как данные объекты были включены в него ошибочно. "Было выявлено, что в единой информационной системе жилищного строительства не размещались проектная декларация и иная документация по данным домам. Договоры участия в долевом строительстве домов не заключались, о чем свидетельствуют выписки из единого государственного реестра недвижимости. Следовательно денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства данных многоквартирных домов не привлекались", - уточняет фонд.
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В 2021 году, как отмечается, планируется сдать еще семь проблемных объектов в Казани. Это три дома ЖК "МЧС", два дома ЖК "Золотая середина", дом №5 ЖК "Молодежный" и дом на Достоевского, 57. Таким образом, в 2021 году проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируется решить полностью.
Фонд поддержки дольщиков Татарстана является некоммерческой организацией, призванной помочь пострадавшим дольщикам республики. В 2019 году при содействии фонда были сданы 10 проблемных домов для 1,1 тысячи дольщиков. В текущем году решение проблем обманутых дольщиков и недостроев по-прежнему остается главной задачей фонда.
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Республика ТатарстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НижнекамскВерхнеуслонский районКазаньОбщество
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