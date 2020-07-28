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Онлайн-конференция о возобновлении работы театра "Новая опера"
3 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о возобновлении работы Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова.
2020-07-28T12:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1575028383.jpg?1595928173
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о возобновлении работы театра "Новая опера"

11:05 28.07.2020 (обновлено: 12:22 28.07.2020)
25
3 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о возобновлении работы Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова.
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Участники:
- директор Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Дмитрий СИБИРЦЕВ;
- ведущий солист театра Алексей ТАТАРИНЦЕВ.

Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова откроется в августе после более чем четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией. На Основной сцене и в Зеркальном фойе состоятся несколько спектаклей и концертов. Билеты уже в продаже. Как планируется исполнять рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся отказа от массовых сцен и хора в театрах? Как будет организована работа оркестра?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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