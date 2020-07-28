Онлайн-конференция о возобновлении работы театра "Новая опера"

- директор Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Дмитрий СИБИРЦЕВ;- ведущий солист театра Алексей ТАТАРИНЦЕВ.Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова откроется в августе после более чем четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией. На Основной сцене и в Зеркальном фойе состоятся несколько спектаклей и концертов. Билеты уже в продаже. Как планируется исполнять рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся отказа от массовых сцен и хора в театрах? Как будет организована работа оркестра?