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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Количество новых зараженных коронавирусом в Москве держится на низком уровне с начала июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:01 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество новых зараженных коронавирусом в Москве держится на низком уровне с начала июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за две недели составляет 0,25. Количество новых заболевших коронавирусом держится на низком уровне с начала июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 51,2% среди новых выявленных заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% – от 46 до 65 лет, 8,6% - от 66 до 79 лет, еще 8,5% – старше 80 лет. Также 7,7% среди заболевших - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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