Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за две недели составляет 0,25. Количество новых заболевших коронавирусом держится на низком уровне с начала июля", - говорится в сообщении.