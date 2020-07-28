https://ria.ru/20200728/1575028138.html
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму
Сильный ветер повредил десятки домов в селе Пионерское Симферопольского района, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:01
2020-07-28T11:01
сергей шахов
республика крым
происшествия
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1
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости.
Сильный ветер повредил десятки домов в селе Пионерское Симферопольского района, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов
.
Непогода обрушилась на Крым накануне, в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися сильными ливнями, градом и шквальным ветром.
"Ветром повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений. С двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично - от 25 до 50%", - сказал журналистам Шахов.
По его совам, спасателям удалось восстановить кровлю в 17 частных домовладениях.
"Вышеуказанная ситуация признана как угроза ЧС муниципального уровня", - подчеркнул министр.