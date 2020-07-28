Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575028138.html
Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму
Сильный ветер повредил десятки домов в селе Пионерское Симферопольского района, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:01
сергей шахов
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/116055/19/1160551907_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_bf77abcb7767eb1947659a3e82badfe1.jpg
https://ria.ru/20200728/1575020616.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/116055/19/1160551907_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_bf77abcb7767eb1947659a3e82badfe1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/116055/19/1160551907_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_00251534b5343f9df94d1637fb1bc666.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/116055/19/1160551907_556:0:2604:2048_1400x0_80_0_0_aad0f9cba6da48e4556c7bfda47de3e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шахов, республика крым, происшествия

Сильный ветер сорвал крыши с десятков домов в Крыму

11:01 28.07.2020
1823
© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Сильный ветер повредил десятки домов в селе Пионерское Симферопольского района, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Непогода обрушилась на Крым накануне, в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися сильными ливнями, градом и шквальным ветром.
"Ветром повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений. С двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично - от 25 до 50%", - сказал журналистам Шахов.
По его совам, спасателям удалось восстановить кровлю в 17 частных домовладениях.
"Вышеуказанная ситуация признана как угроза ЧС муниципального уровня", - подчеркнул министр.
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
Вчера, 08:39
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
012302
Обсудить 1
Сергей ШаховРеспублика КрымПроисшествия
Рекомендуем
Следственный изолятор
В Москве арестовали 15 участников драки армян с азербайджанцами
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Врачи из Татарстана прибыли в Казахстан для обмена опытом
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Зарубежные страны. Испания. Салоу
В Испании черепахи начали откладывать яйца на пляжах Коста-Брава
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Розовое игристое вино
Раскрыта причина особого влияния вина на россиян
Киево-Печерская лавра
Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем Крещения Руси
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
ДТП в Среднеахтубинском районе
Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
"Известия": Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Полицейский
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
На юго-западе Москвы затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Лента новостейМолния