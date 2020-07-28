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Заседание подгруппы по безопасности пройдет во вторник, заявили в ДНР
Выполнение мер по обеспечению перемирия в Донбассе обсудят на внеочередном заседании подгруппы по безопасности во вторник в режиме видеоконференции, заявили... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:57
2020-07-28T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости.
Выполнение мер по обеспечению перемирия в Донбассе обсудят на внеочередном заседании подгруппы по безопасности во вторник в режиме видеоконференции, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Сегодня в 14.00 (совпадает с мск) в режиме видеоконференции состоится внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал представитель ДНР
в СЦКК.
По его словам, на заседании планируется обсудить выполнение дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, а также вопрос согласования противоминных мероприятий и разведения сил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.