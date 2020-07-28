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РБК: крупные банки потеряли более $600 млн из-за оттока вкладов в июне
Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов, сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:45
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357641_0:339:3040:2048_1400x0_80_0_0_b44192e92c9f8af4c56ce141534a3d99.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

РБК: крупные банки потеряли более $600 млн из-за оттока вкладов в июне

10:52 28.07.2020 (обновлено: 12:45 28.07.2020)
14292
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов, сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций.
Так, клиенты семи из 11 системно значимых банков в июне забрали с депозитов в иностранной валюте 602,4 миллиона долларов, что почти на сто миллионов больше, чем отток из семи системно значимых кредитных организаций в мае.
По данным Центробанка, в целом объем валютных сбережений россиян на 1 июля составил 89,56 миллиарда долларов.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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28 июля, 11:07
eerahtur2010
326212016
откуда в ужасной России долларовые вклады у населения !
28 июля, 11:12
Анна Луч
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