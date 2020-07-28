https://ria.ru/20200728/1575027687.html
РБК: крупные банки потеряли более $600 млн из-за оттока вкладов в июне
Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов, сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:52
2020-07-28T12:45
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200706/1573928502.html
erahtur2010
Не может быть, только дураки могут выводить средства из столь процветающей страны
113
Анна Луч
откуда в ужасной России долларовые вклады у населения !
59
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357641_0:339:3040:2048_1400x0_80_0_0_b44192e92c9f8af4c56ce141534a3d99.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика