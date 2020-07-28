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Суд отказался дополнительно арестовывать десять брендов Natura Siberica
Арбитражный суд Московской области отказал дмитровскому ООО "Эн+ Рециклинг" в принятии дополнительных обеспечительных мер в деле по его иску о взыскании 4,5... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:50
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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353
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика

Суд отказался дополнительно арестовывать десять брендов Natura Siberica

10:50 28.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНатуральная косметика в магазине компании Natura Siberica в Москве
Натуральная косметика в магазине компании Natura Siberica в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказал дмитровскому ООО "Эн+ Рециклинг" в принятии дополнительных обеспечительных мер в деле по его иску о взыскании 4,5 миллиарда рублей с московского ООО "Первое решение", выпускающего косметические серии Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи".
Как следует из опубликованного во вторник определения суда, истец просил запретить ответчику распоряжаться еще десятью принадлежащими ему товарными знаками, в том числе брендами "Корень жизни", "Мамины руки", "Моя малышка" и другими, а Роспатенту - совершать регистрационные действия с ними.
Истец пояснил, что об этой порции товарных знаков ответчика ему стало известно уже после того, как суд принял обеспечительные меры в отношении 65 других брендов ответчика. Тогда под арест попали, в частности, знаки "Рецепты бабушки Агафьи", Babuska Agafia, Organic Shop, "Таежные истории бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Народная косметика №1", "Agafia shop. 100% сибирский магазин".
Суд, отклоняя новое ходатайство "Эн+ Рециклинг", указал, что "истец не обосновал недостаточность уже принятых судом мер для обеспечения имущественных интересов истца в настоящем деле". Рассмотрение дела отложено на 15 сентября.
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В этом иске дмитровская компания требует взыскать с производителя косметики убытки, причиненные пожаром, случившимся на принадлежащем истцу Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ДОЗАКЛ, "Первое решение" арендовало на заводе отдельный цех, в котором 21 марта 2020 года произошел пожар, в результате которого был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности.
В компании "Первое решение" назвали иск "Эн+ Рециклинг" неправомерным и заявили, что он может привести к закрытию ее косметических производств и сетей магазинов. Производитель косметики 8 июля сам подал в подмосковный арбитражный суд иск к "Эн+ Рециклинг" на сумму более 490 миллионов рублей. Основания иска пока не сообщаются. Суд ранее отклонил ходатайство дмитровской компании об объединении дел в одно производство.
"Эн+ Рециклинг", кроме комплекса мощностей по производству продукции на основе алюминиевой ленты, владеет котельной, поставляя тепловую энергию расположенным рядом предприятиям, а также осуществляет обслуживание и ремонт оборудования и трубопроводов.
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РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
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